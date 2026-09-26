Economia
Combustíveis em Itália. Eni fixa teto de preços a partir de segunda-feira
A empresa italiana de energia Eni vai fixar limites nos preços dos combustíveis. O litro de gasóleo vai custar no máximo 2,19 euros e o litro de gasolina 1,99 euros.
O limite de preços foi anunciado pela empresa e entra em vigor na segunda-feira por um período inicial de 30 dias.
A Eni informa que a medida pode ser prolongada até o final do ano, de acordo com as condições de mercado e das tendências de abastecimento.