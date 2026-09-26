Combustíveis em Itália. Eni fixa teto de preços a partir de segunda-feira

Combustíveis em Itália. Eni fixa teto de preços a partir de segunda-feira

A empresa italiana de energia Eni vai fixar limites nos preços dos combustíveis. O litro de gasóleo vai custar no máximo 2,19 euros e o litro de gasolina 1,99 euros.

RTP /
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É uma redução de cerca de 17 cêntimos face à média atual dos preços em Itália.

O limite de preços foi anunciado pela empresa e entra em vigor na segunda-feira por um período inicial de 30 dias.

A Eni informa que a medida pode ser prolongada até o final do ano, de acordo com as condições de mercado e das tendências de abastecimento.
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