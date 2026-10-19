Economia
Combustíveis. Gasóleo volta a aumentar 4,5 cêntimos e gasolina baixa 1,5 cêntimos
Às segundas-feiras sucedem-se as alterações nos preços dos combustíveis. Um sobe e desce constante que se deve principalmente a dois conflitos: Ucrânia e Médio Oriente. Se recuarmos no tempo cinco anos, em janeiro de 2021 o preço médio do gasóleo rondava os 1,20 euro, por litro, a gasolina 1,45 euro.
A jornalista Oriana Barcelos apresenta-nos um rápido sumário do porquê deste vai e vem dos valores dos combustíveis.Em termos acumulados, o preço do gasóleo subiu mais de 80 por cento e o da gasolina cerca de 45 por cento.