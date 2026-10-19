Combustíveis. Gasóleo volta a aumentar 4,5 cêntimos e gasolina baixa 1,5 cêntimos

Às segundas-feiras sucedem-se as alterações nos preços dos combustíveis. Um sobe e desce constante que se deve principalmente a dois conflitos: Ucrânia e Médio Oriente. Se recuarmos no tempo cinco anos, em janeiro de 2021 o preço médio do gasóleo rondava os 1,20 euro, por litro, a gasolina 1,45 euro.