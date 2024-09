Os combustíveis vão ficar mais caros na próxima semana. O preço do litro da gasolina deve aumentar um cêntimo e meio. No caso do gasóleo, espera-se uma subida de meio cêntimo.

Mas os consumidores poderiam estar a pagar menos 6,9 cêntimos na gasolina e 7,5 no gasóleo se a taxa de carbono não tivesse agravada três vezes em agosto e já em setembro.



As contas vêm hoje no Jornal de Notícias.



O periódico refere que com estas três subidas, o Estado arrecadou mais de 37 milhões de euros por mês.