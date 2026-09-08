Combustíveis. PS e PCP não ficaram convencidos com as explicações do Governo

O PS e o PCP não ficaram convencidos com as explicações da ministra, que garantiu que os preços do gasóleo e da gasolina em Portugal estão em linha com a média europeia. Os socialistas mantêm o que disseram: em declarações à RTP Antena 1, o líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias, insiste que o executivo "está a acumular receitas via combustíveis" e "está a viver à conta dos portugueses".





"Em vez da senhora ministra fazer oposição do PS", Brilhante Dias lamenta: Graça Carvalho "não apresentou nenhuma medida", refere.



Na conferência de imprensa dada na última segunda-feira, Maria da Graça Carvalho defendeu que os preços do gasóleo e da gasolina em Portugal está em linha com a média europeia. Gonçalo Costa Martins - RTP Antena 1 Na conferência de imprensa dada na última segunda-feira, Maria da Graça Carvalho defendeu que os preços do gasóleo e da gasolina em Portugal está em linha com a média europeia.





Rejeitou ainda as acusações de José Luís Carneiro, que tem vindo a acusar o Governo de ganhar mais de mil milhões de euros nos impostos sobre os combustíveis em 2024 e 2025.





Já o secretário-geral do PCP, em declarações à RTP Antena 1 nas Festas das Vindimas em Palmela também depois da conferência de imprensa, afirmou que a ministra do Ambiente e da Energia "não disse nada" a apenas "repetiu medidas", como o anúncio de mais um estudo.





Para Paulo Raimundo, o caminho passa por regular o preço dos combustíveis e em medidas como as de ter botijas de gás a 20 euros.







A ministra garante que a receita a mais tem sido investida em fazer baixar o imposto sobre os combustíveis para aliviar o bolso dos consumidores.