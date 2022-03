Combustíveis vão sofrer o maior aumento semanal de sempre em Portugal

A guerra na Ucrânia veio assim acentuar uma tendência de agravamento dos preços que já se fazia sentir há várias semanas. No caso do gasóleo atestar um depósito de 50 litros custava 74,85 euros no último dia de 2021.



A partir da próxima semana atestar o mesmo depósito vai custar 91,40 euros. Ou seja, há um agravamento de 16,50 euros por depósito face ao início do ano.



No caso da gasolina, encher um depósito de 50 litros custava 83,20 euros no fim de 2021. A partir de segunda-feira deverá custar, em média, 96,30 euros.



Ou seja, são mais 13,10 euros por depósito.



O Governo acaba de anunciar medidas para minimizar a forte subida dos preços dos combustíveis em Portugal. Entre elas, está o aumento do reembolso do programa Autovoucher de cinco para 20 euros neste mês de Março.