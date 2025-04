Começa hoje a entrega do IRS, com menos retenção de imposto

Os valores de reembolso ou o imposto que ainda seja preciso pagar podem passar a ser mais reduzidos.O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, Gonçalo Rodrigues, acredita que o prazo dos reembolsos pode baixar dos 13 dias - a média obtida o ano passado.Mas vai depender muito dos erros que apareçam no preenchimento das declarações, e das duvidas que os contribuintes têm sempre nesta altura.A entrega do IRS vai durar até ao final de julho, quando termina o prazo da entrega das declarações.E são cada vez menos pessoas, nas Finanças, para tanta gente que precisa de ajuda nesta altura do ano, refere Gonçalo Rodrigues. Os automatismos ajudam, mas não fazem tudo.