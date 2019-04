Começa o prazo para a entrega do IRS

Mário Aleixo - RTP01 Abr, 2019, 06:52 / atualizado em 01 Abr, 2019, 08:05 | Economia

Tal como sucedeu no ano passado, a entrega da declaração anual do IRS apenas poderá ser feita pela Internet e o prazo de três meses aplica-se a todas as tipologias de rendimentos independente de se tratar de rendimentos de trabalho, de pensões, de capitais ou prediais (rendas).



Este ano, o IRS automático vai abranger os planos de Poupança Reforma (PPR), o que permitirá alargar este automatismo a mais de 3,2 milhões de contribuintes, ou seja, cerca de 63 por cento do total dos que entregam declaração anual deste imposto.



Independentemente de se estar abrangido pelo IRS automático, ou de se ter de entregar a declaração nos moldes habituais (submissão da Modelo 3 pela Internet), é necessário que os contribuintes casados e unidos de facto informem a Autoridade Tributária e Aduaneira se querem ser tributados em separado ou se optam pela tributação em conjunto, já que esta segunda opção é válida apenas para o ano em questão.



Quem está abrangido pelo IRS automático tem a possibilidade de recusar esta declaração e de optar por preencher e submeter o Modelo 3, caso verifique algum erro ou desconformidade, designadamente em relação aos valores dos rendimentos obtidos, das retenções na fonte ou no apuramento das deduções.



No ano passado, o prazo médio do reembolso dos contribuintes que validaram a declaração automática de IRS foi de 11 dias e para este ano a expectativa do secretário de Estados dos Assuntos Fiscais é manter o mesmo padrão. Já na entrega do Modelo 3 aquele prazo médio deverá rondar os 16 dias, em linha com o que foi observado em 2016.





Em declarações recentes à Antena 1, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, indicou o prazo médio de 11 dias do pagamento do reembolso.





A mudança de dois para três meses para a entrega do IRS veio acompanhada de outra alteração. Até aqui, sempre que o final do prazo (que era a 31 de maio) coincidia com um fim de semana ou com um feriado, este era prolongado para o dia útil seguinte. Agora a lei determina que o limite é em 30 de junho independentemente deste ser, ou não, um dia útil.