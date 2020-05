Começou a primeira fase de desconfinamento

O comércio local, com lojas até 200 m2 já está de portas abertas. Só podem estar nestes espaços cinco pessoas por cada 100 metros quadrados.



Cabeleiros, barbeiros ou esteticistas voltaram a trabalhar, com marcação prévia. De volta ao trabalho estão também, por exemplo, as livrarias ou o comércio automóvel.



Os serviços desconcentrados de atendimento ao público, como repartições de Finanças ou conservatórias, que voltam a atender os cidadãos presencialmente, mas com marcação prévia. Também aqui se mantém o limite de 5 pessoas por cada 100 metros quadrados.



Nos transportes públicos, há a regra de lotação de 2/3 e a obrigatoriedade de máscara. Para quem não a usar há multas, que podem ir dos 120 aos 350 euros.