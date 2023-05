Começou a ser pago o apoio extraordinário às rendas

As verbas chegam a quase 35 mil famílias. O valor médio mensal será de 87 euros com retroativos a janeiro. A medida abrange os contratos de arrendamento celebrados até 15 de março deste ano... rendimentos abaixo do 6.º escalão e com uma taxa de esforço acima dos 35%.