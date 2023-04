Comércio tem 15 dias para refletir redução do IVA nos preços ao consumidor

Com esta nova norma as lojas, a partir desta terça-feira, têm 15 dias para refletir nos preços dos produtos o corte do IVA nos alimentos.A estes alimentos com isenção do IVA juntam-se as bebidas e iogurtes de base vegetal e produtos destinados à alimentação por sonda e produtos sem glúten para doentes celíacos.O diretor-geral da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição, Gonçalo Lobo Xavier, sublinha que, nas grandes superfícies comerciais, está tudo a postos para a implementação da medida.