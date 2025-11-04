Comissão Europeia abre investigação a negócio de ferroníquel com projetos no Brasil

"A Comissão Europeia abriu uma investigação aprofundada para avaliar, ao abrigo do Regulamento das Concentrações da UE, a proposta de aquisição do negócio de níquel da Anglo American pela MMG", anuncia a instituição em comunicado, explicando ter "preocupações preliminares de que a operação possa permitir que a MMG desvie o fornecimento de ferroníquel dos mercados europeus, levando a custos mais elevados e redução da qualidade na produção de aço inoxidável na Europa".

A transação incluiria duas instalações de ferroníquel em operação e dois projetos de desenvolvimento em fase inicial, localizados no Brasil, que são detidos pela multinacional britânica do setor mineiro Anglo American e que a MMG - com sede na Austrália e controlada pela estatal chinesa China Minmetals Corporation - queria adquirir.

Em causa estão projetos de ferroníquel, uma liga metálica de ferro e níquel que é usada principalmente na produção de aço inoxidável para aumentar a resistência e a durabilidade do material.

"A investigação preliminar da Comissão indica que a operação poderá permitir que a MMG desvie o fornecimento de ferroníquel da empresa-alvo para fora da Europa, o que poderia aumentar os custos de produção dos fabricantes europeus e prejudicar a sua competitividade", insiste Bruxelas.

Isto porque a empresa-alvo "detém poder de mercado significativo" e porque a potencial compradora poderia "ter incentivo para reduzir o fornecimento aos clientes europeus em benefício das suas próprias atividades a jusante", de acordo com Bruxelas.

A MMG já propôs alguns remédios para avançar com a transação, mas o executivo comunitário considera-os insuficientes.

A investigação agora anunciada, que avança após relatos de preocupações de diversos intervenientes do setor, visa então determinar se as preocupações iniciais de concorrência se confirmam.

A operação foi notificada à Comissão Europeia em 16 de setembro de 2025 e a instituição dispõe de 90 dias úteis, até 20 de março de 2026, para tomar uma decisão.

O negócio é conhecido quando a indústria europeia do aço enfrenta uma crise profunda, marcada por queda na produção, encerramento de fábricas e concorrência desleal do aço chinês subsidiado.

Ao mesmo tempo, verifica-se uma disputa entre a União Europeia e a China pelas terras raras, após Pequim ter imposto restrições à exportação desses minerais.

Esta combinação de pressões comerciais e de dependência estratégica fragiliza a competitividade europeia.