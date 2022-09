Comissão Europeia afirma que a Rússia usa energia como arma política

Este gasoduto esteve encerrado na semana passada durante três dias, para fazer manutenção e devia reabrir no sábado.Mas a Rússia alegou problemas e o fornecimento continua interrompido.Tim McPhie lembra que a Rússia tem outras formas de fazer chegar o gás à Europa, mas decidiu não o fazer.Já esta manhã o porta-voz do Kremlin culpou as sanções ocidentais pelo fecho do gasoduto NordStream 1Numa conferência com jornalistas esta manhã, Dmitry Peskov explicou que as sanções estão a causar o caos na manutenção do gasoduto.Dmitry Peskov garantiu que se as sanções fossem levantadas poderiam ser facilmente ser feitas obras de reparação e o fornecimento de gás poderia ser retomado e rejeita que Moscovo esteja a usar o gás como arma política.