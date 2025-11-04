Comissão Europeia anuncia investimento de 20 ME em medicamentos contra dengue

O objetivo é avaliar a eficácia de pelo menos dois medicamentos candidatos que tenham "potencial para se tornarem tratamentos eficazes, acessíveis e disponíveis a nível global, capazes de mitigar a gravidade da infeção (dengue) e ajudar a limitar a sua transmissão", segundo o comunicado da Autoridade Europeia para a Preparação e Resposta a Emergências de Saúde (sigla em inglês, HERA) divulgado hoje.

A HERA financiará a produção dos medicamentos, sendo que a Comissão Europeia criou a organização, em 2021, após a pandemia da Covid-19.

"Um dos medicamentos que provavelmente será testado é o novo anticorpo monoclonal (chamado Dengushield), do Serum Institute of India (fabricante de medicamentos indiano), disse a diretora da Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas (sigla em inglês, DNDi), organização responsável pelos testes medicinais que colabora com a Comissão Europeia, Isabela Ribeiro.

Os anticorpos são proteínas produzidas em laboratório que ajudam o sistema imunilógico a combater doenças, segundo o `site´ Tua Saúde.

A diretora disse que o segundo medicamento candidato ainda não foi escolhido.

Para o segundo medicamento, Ribeiro indicou que estão a ser estudadas várias moléculas, que serão antivirais, ou seja, combatem infeções no organismo provocadas por um virus.

Isabel Ribeiro indicou ainda que os testes dos medicamentos deverão começar em agosto de 2026.

A HERA prevê ainda dois ensaios clínicos de fase final em países fortemente afetados pela dengue, segundo o comunicado da DNDi.

A epidemia de dengue na América Latina atingiu números alarmantes em 2024, com um aumento notável de casos e mortes face ao ano anterior, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

O Brasil registou um recorde total de 6,6 milhões de casos de dengue no ano passado e pelo menos 6.239 mortes.

No Caribe, mais de 25.000 casos foram notificados, sendo a Guiana Francesa, Martinica, Guadalupe, Porto Rico e República Dominicana os mais afetados, disse a diretora assistente da OPAS, Rhonda Sealey-Thomas.

Atualmente, não existe um medicamento específico para tratar do dengue, também conhecido como "gripe tropical", que se está a espalhar rapidamente devido às alterações climáticas e à globalização, incluindo na Europa, segundo a AFP.

A DNDi indicou que a cobertura vacinal contra o dengue continua baixa, apesar dos esforços para combater a doença.

O 9.º relatório "Lancet Countdown on Health and Climate Change" divulgado em outubro, mostrou que o potencial médio global de transmissão do dengue aumentou até 49% desde a década de 1950.

A nível mundial, cerca de 400 milhões de pessoas sofrem de dengue todos os anos.