Comissão Europeia aprova aquisição de Versace por Prada

De acordo com informação do executivo comunitário, a operação, aprovada ao abrigo do Regulamento das Concentrações da União Europeia, diz respeito principalmente à conceção, fabrico e distribuição de artigos de luxo.

A Comissão concluiu que a operação notificada não suscitava preocupações em matéria de concorrência, dadas as limitadas posições de mercado das empresas resultantes da operação proposta. A operação notificada foi examinada no âmbito do procedimento simplificado de análise das concentrações.

Tanto a Prada, fundada em 1913, quanto a Versace, desde 1978, são marcas de luxo italianas.