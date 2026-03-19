Comissão Europeia aprova parceria e joint-venture entre CTT e DHL eCommerce Espanha

A CTT Expresso e a DHL eCommerce anunciaram em 2024 uma parceria estratégica para a distribuição de encomendas em Portugal e Espanha que prevê a aquisição cruzada de participações entre as duas empresas.

As duas empresas "combinarão redes de entrega de encomendas de alta eficiência no `e-commerce` [comércio eletrónico] B2B [entre empresas, do inglês `business to business`] e B2C [entre empresas e consumidor final, do inglês `business to consumer`], incluindo entregas `out-of-home` [não domiciliárias], com capacidade diária superior a um milhão de envios na Península Ibérica", segundo indicou em 2024 os CTT.

O objetivo é "reforçar a eficiência e endereçar as oportunidades de crescimento dos mercados de `e-commerce` e distribuição de encomendas" em Espanha e Portugal que, em conjunto, formam o quarto maior mercado da Europa.

Hoje, em comunicado, os CTT referem que a autorização pela CE constituía a principal condição prévia que exigia a aprovação de uma autoridade reguladora externa.

"Com este requisito agora cumprido, ambas as partes darão seguimento às etapas restantes necessárias para concluir a transação e constituir formalmente a joint-venture, sob reserva de autorização ao abrigo do Regulamento da UE relativo às Subvenções Estrangeiras (FSR) e das condições habituais de conclusão", é referido na nota.

A transação deverá estar concluída em maio deste ano.

"O acordo, que gerará receitas combinadas de mil milhões de euros, criará duas das redes de recolha e entrega de encomendas mais abrangentes da Península Ibérica, com capacidade diária superior a 1 milhão de envios apoiadas pela criação de joint ventures em ambos os países", segundo a nota dos CTT.

Para consolidar a parceria, a CTT Expresso adquire a DHL eCommerce Portugal e uma participação de 25% na DHL eCommerce Espanha.

Por sua vez, a DHL eCommerce adquire uma participação de 25% na CTT Expresso.

De acordo com a nota, tanto os CTT como a DHL poderão aumentar as respetivas participações até um máximo de 49%.

Em Portugal, a CTT Expresso assumirá as operações locais da DHL eCommerce, tornando-se corresponsável pelo tratamento e distribuição de encomendas da DHL eCommerce em todo o país.

Em Espanha, a colaboração seguirá um modelo claro e complementar: a CTT Express (filial espanhola da CTT Expresso) vai concentrar-se nos serviços B2C e a DHL eCommerce Espanha nas atividades B2B.

Citado na nota, o CEO dos CTT, João Bento, sublinha que os "CTT e a DHL eCommerce juntam uma experiência de longa data e valores comuns no setor das encomendas e logística, onde a qualidade e a fiabilidade são essenciais".

"Esta parceria, colaborando com a DHL eCommerce em Espanha e integrando a DHL eCommerce em Portugal, permite à CTT Expresso acelerar o seu crescimento, ampliar a sua presença e reforçar a sua posição como um dos operadores de logística de e commerce que mais cresce na Ibéria", afirmou.

Já Pablo Ciano, CEO da DHL eCommerce, disse, citado na nota, que espera "criar em conjunto uma rede de alto desempenho que ofereça qualidade, fiabilidade e valor para os clientes B2B e B2C em Espanha e Portugal".