Comissão Europeia atualiza previsões económicas

Após ter adiado por uns dias a apresentação destas projeções, argumentando ser necessário mais tempo para o trabalho técnico devido à incerteza económica, o executivo comunitário apresenta hoje as previsões de primavera referentes ao crescimento económico da zona euro e da União Europeia (UE), com indicadores para todos os Estados-membros e outras grandes economias.– já que as últimas previsões foram divulgadas em novembro passado – e prevê-se que a Comissão Europeia calcule o real peso, tendo já antecipado impactos negativos.Nas previsões económicas divulgadas em novembro passado, Bruxelas estimou que o PIB do euro cresça 1,3% este ano, piorando pela terceira vez consecutiva tal projeção (após estimativas de 1,4% e de 1,5%).