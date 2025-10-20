Comissão Europeia avalia resposta após falhas por interrupção da `cloud` da Amazon

"Posso dizer-lhes, por experiência própria, que esta manhã estávamos a usar mais, por exemplo, `e-mails`, e voltamos aos nossos métodos tradicionais", disse a porta-voz principal da Comissão Europeia, Paula Pinho, na conferência de imprensa diária da instituição, em Bruxelas.

"Assim que tivermos esclarecimentos da empresa sobre o que levou a esta interrupção, veremos se precisamos de tomar medidas adicionais, também em termos de resiliência das nossas próprias redes de comunicação", adiantou a responsável.

A Amazon Web Services, a maior rede de servidores na `cloud` do mundo, tem enfrentado problemas técnicos desde o início da manhã, causando falhas nas redes sociais, plataformas de jogos `online`, sistemas informáticos, `sites` e aplicações.