Comissão Europeia avança com aplicação provisória do acordo UE- Mercosul

"Ao longo das últimas semanas, discuti este assunto intensamente com os Estados-membros e com deputados do Parlamento Europeu (PE). Com base nisso, a Comissão irá agora avançar com a aplicação provisória", do acordo assinado em 17 de janeiro, após mais de vinte anos de negociações, anunciou Von der Leyen, numa declaração sem direito a perguntas.



A decisão segue-se à recente ratificação do acordo pela Argentina e o Uruguai, às quais a chefe do executivo comunitário espera que se juntem rapidamente outras.



Em janeiro, o Conselho Europeu autorizou a Comissão "a aplicar provisoriamente o acordo a partir da primeira ratificação por um país Mercosul", lembrando ainda a sua afirmação, então de que quando os países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) estivessem prontos, a UE também estaria.