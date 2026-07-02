Comissão Europeia dá avaliação positiva ao 9º pedido de pagamento

Na nota, divulgada pelo Ministério da Economia e da Coesão Territorial, lê-se que este pedido foi submetido a 18 de maio, tendo a CE reconhecido "o cumprimento dos 51 marcos e metas submetidos".

"Esta avaliação abre caminho ao desembolso de 2,3 mil milhões de euros", assegurou ainda a tutela.

Os marcos e metas agora validados, segundo o Governo, "abrangem áreas estratégicas como a transição energética, a descarbonização, a inovação, a qualificação de recursos humanos e a modernização da Administração Pública", o que consolida "o impacto transformador do PRR em diferentes setores da sociedade".

A tutela lembrou que "após a aprovação deste 9.º pedido de pagamento fica a faltar apenas o décimo e último pedido".