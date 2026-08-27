Comissão Europeia destina um milhão de euros para cuidados urgentes às vítimas

"A União Europeia está ao lado destas comunidades e vai disponibilizar um milhão de euros para garantir cuidados de saúde urgentes, alimentos, água e abrigo", anunciou hoje a comissária europeia para a Preparação, Gestão de Crises e Igualdade, Hadja Lahbib, numa publicação na rede social X.

A responsável relatou que cheias repentinas que atingiram o norte do Nepal na quarta-feira causaram "estradas destruídas pelas cheias, aldeias isoladas e famílias à procura de entes queridos desaparecidos".

"As inundações repentinas no Nepal devastaram comunidades que já estavam a reconstruir-se de catástrofes anteriores", lamentou ainda Hadja Lahbib.

Pelo menos 392 pessoas morreram e cerca de 1.400 estão dadas como desaparecidas na sequência da enxurrada devastadora registada na fronteira, segundo o mais recente balanço provisório divulgado hoje pelas autoridades.

No Nepal, a polícia atualizou o número de mortos para 389 e deu conta de pelo menos 910 desaparecidos, enquanto na região autónoma do Tibete contam-se pelo menos três mortos e cerca de 558 desaparecidos.

O balanço anterior dava conta de 362 mortos no Nepal e na China.

Entre os desaparecidos somam-se mais de 500 cidadãos estrangeiros, cerca de 127 nepaleses residentes no estrangeiro que se encontravam de visita ao país, 85 membros das forças de segurança e das alfândegas e dezenas de residentes locais.

Entre os estrangeiros desaparecidos contam-se três portugueses, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal.

Um quarto cidadão português inicialmente dado como desaparecido foi encontrado hoje vivo, de acordo com a mesma fonte.

As operações decorrem numa zona montanhosa dos Himalaias onde a enxurrada danificou estradas e comunicações e deixou o terreno exposto a novos deslizamentos, um risco que as chuvas previstas até sábado poderão agravar.