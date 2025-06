Comissão Europeia deu luz verde à compra do MotoGP pela Liberty Media

"O negócio deverá ser concretizado até 03 de julho, abrindo a porta a uma nova era deste desporto", lê-se no comunicado do promotor do campeonato.

De acordo com o mesmo documento, a Liberty Media "irá agora alavancar, com a sua experiência, a base de adeptos do MotoGP e fazer crescer este desporto comercial e globalmente", lê-se ainda.

O espanhol Carmelo Ezpeleta, chefe máximo da Dorna desde 1998, irá continuar a gerir os destinos do campeonato.

"A aprovação, hoje, por parte da Comissão Europeia é a condição final para fechar a aquisição por parte da Liberty. Estamos entusiasmados por dar início a esta parceria com Carmelo Ezpeleta e a sua equipa de gestão", disse Derek Chang, presidente da Liberty Media, citado no mesmo comunicado.

O mesmo responsável diz acreditar que "este desporto tem um grande potencial de crescimento", que a Liberty vai procurar desenvolver "através de uma ligação profunda com a base de fãs e expandir a marca para uma audiência mais global".

A Liberty Media vai adquirir 84% do MotoGP, enquanto a Dorna mantém 16% do negócio.