Comissão Europeia e Pequim discutem "nos próximos dias" impasse sobre matérias-primas críticas

Na rede social X (antigo Twitter), o comissário europeu para o Comércio, Maros Sefcovic, anunciou que quer encontrar "soluções urgentes para os controlos às exportações".

Maros Sefcovic acrescentou que o ministro do Comércio da China, Wang Wentao, aceitou o convite do executivo comunitário europeu para uma reunião, apesar de ainda não haver uma data concreta.

A União Europeia já tinha apresentado um protesto público contra as restrições a estas exportações que Pequim anunciou, por considerar que estava a levar à interrupção forçada da produção de várias empresas sediadas nos países do bloco político-económico europeu e a prejuízos.

Os 27 da União Europeia querem privilegiar a diplomacia, contrastando com a guerra comercial que está em curso entre os Estados Unidos da América e a China.

O comissário europeu para o Comércio já tinha dito, há uma semana, que queria uma "resposta coordenada" à China com os países do G7 (Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Estados Unidos da América, Japão, Itália e a União Europeia faz parte enquanto bloco).

Em abril, Pequim avançou com novas regras às exportações de matérias-primas críticas, o que já levou à disrupção de várias cadeias de abastecimento e quebras na produção de várias empresas.

O lítio é uma destas matérias-primas críticas e está em praticamente tudo, principalmente baterias dos smartphones e de automóveis.