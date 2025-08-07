Comissão Europeia espera que EUA cumpram rapidamente compromissos do acordo comercial

"Os Estados Unidos comprometeram-se com a UE que a tarifa geral de 15% incluirá as exportações da UE de produtos farmacêuticos, automóveis e semicondutores, e esperamos que cumpram esse compromisso o mais rapidamente possível", afirmou, na conferência de imprensa da comissão, o porta-voz do executivo comunitário para o comércio, Olof Gil.

O porta-voz referiu que a uma declaração conjunta com mais pormenores" está a ser finalizada, sem que haja um prazo definido para a sua conclusão.

Bruxelas espera que novas ordens executivas da Administração Trump sejam emitidas em breve.

As novas tarifas "recíprocas" impostas pelos EUA aos seus parceiros comerciais entram hoje em vigor.

No caso da UE, correspondem a 15%, tal como acordado pelas duas partes em 27 de julho, num pacto político que inclui também o compromisso de alcançar "tarifas zero" numa série de produtos.

Olof Gill sublinhou ainda que a taxa aduaneira geral de 15% abrangerá também setores relacionados com as exportações de produtos farmacêuticos, as atuais exportações de peças de automóveis e as exportações de semicondutores, esperando que os EUA a apliquem "em breve".

O acordo comercial prevê também o compromisso da UE sobre a compra de energia norte-americana no valor de 750 mil milhões de dólares (cerca de 642 mil milhões de euros) -- visando nomeadamente substituir o gás russo -, o investimento de 600 mil milhões adicionais (514 mil milhões de euros) e um aumento das aquisições de material militar.

Os EUA e os países da UE trocam diariamente cerca de 4,4 mil milhões de euros em bens e serviços.

A UE suspendeu, na quarta-feira, as medidas de retaliação previstas contra os Estados Unidos, sendo que estas podem ser recuperadas a qualquer momento.