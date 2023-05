Comissão Europeia melhorou as perspetivas económicas para Portugal

Um valor que fica também muito acima da previsão do governo, que aponta no Programa de Estabilidade para um crescimento de 1,8%.



Um forte avanço que ajuda às contas do défice, que deve ficar em 0,1% segundo Bruxelas.



Quanto à inflação em Portugal, a Comissão Europeia diz que vai baixar para 5,1% este ano, em linha com a estimativa do governo.