Comissão Europeia pede "grande investimento" em redes e armazenamento energético

"Conversámos sobre a questão complicada de resolver que é preço da energia. Os preços da energia [na UE] são estruturalmente elevados", disse Ursula von der Leyen, durante uma conferência de imprensa conjunta com o novo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, em Bruxelas, na Bélgica.

"Um grande investimento em interconectores, nas redes [elétricas] e no armazenamento [de energia]" pediu a presidente do executivo comunitário, considerando que é "preciso baixar" os preços que os cidadãos pagam pela energia.

Reconhecendo que os países do bloco comunitário têm um problema energético, na sequência do `corte` no abastecimento de energia russa por causa da invasão ao território ucraniano, Ursula von der Leyen considerou que há outras maneiras de obte-la.

E apontou as renováveis como o caminho, sustentando que são "baixas [nas emissões] em carbono]" -- alinhando esta ideia com os objetivos da transição ecológica.

No entanto, completou a presidente da Comissão Europeia, nada é possível sem "capacidade para armazená-la" e uma rede que seja capaz de abastecer os países do bloco comunitário.