Comissão Europeia. Portugal entre os nove Estados-membros que apresentam desequilíbrios

Portugal, ao lado da Alemanha, Irlanda, Espanha, Países Baixos, França, Croácia, Roménia e Suécia, revela desequilíbrios.A Bulgária é o único Estado que já não enfrenta qualquer desequilíbrio.





No caso de Portugal, a Comissão diz que a situação é caracterizada por uma combinação de vulnerabilidades ligadas a altas dívidas pública, do governo e privada. O mesmo acontece com a Espanha, Irlanda e Croácia.







“O processo de correção de desequilíbrios macroeconómicos está a avançar a um passo certo, apesar de algum abrandamento no setor externo”, diz o relatório.





Segundo o executivo comunitário, Portugal tem feito progressos na correção de desequilíbrios, designadamente ao nível da redução da dívida, quer pública quer privada, e também do crédito malparado, mas, a nível externo, a posição de investimento internacional "continua a ser uma das mais negativas da UE" e as perspetivas são de que "o ajustamento externo abrande substancialmente".



Em dezembro passado, por ocasião da adoção do "pacote de outono" do semestre europeu, o executivo comunitário adotou o Relatório sobre o Mecanismo de Alerta, que identificou 13 Estados-membros que, segundo Bruxelas, mereciam ser alvo de "análises aprofundadas" por apresentarem desequilíbrios económicos, tendo as conclusões dessa análise sido hoje divulgadas, no âmbito do "pacote de inverno".







A Comissão diz que a gravidade dos casos 'afunila' num número limitado de casos. "A boa notícia é que os desequilíbrios na União Europeia estão a regredir. Os Estados-membros devem construir em cima desta tendência. Devem continuar reformas que tornem a nossa economia à prova do futuro. Eles precisam de fazer descer a dívida, impulsionar a produtividade e fazer os investimentos corretos para conseguir uma justa transição para uma economia sustentável e inclusiva", refere Valdis Dombrovskis, vice-presidente executivo para uma Economia que Funcione para as Pessoas.





De acordo com a Comissão, o foco do Semestre Económico vai para aspetos económicos e sociais, bem como para a correção de desequilíbrios macro-económicos.







Paolo Gentiloni, comissário para a Economia, realça que agora está a ser dado "o primeiro passo para colocar a sustentabilidade no coração da ação e política económia da União Europeia", realçando que os relatórios deste semestre de Inverno incluem o progresso de cada país em direção aos objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e ainda uma secção dedicada à sustentabilidade ambiental.







Pela primeira vez, a análise da União Europeia inclui desfaios baseados no Desenvolvimento Sustentável e novos anexos analisam o progresso de cada país em direção a esses objetivos e qual a tendência dos últimos cinco anos.



Progresso limitado em Portugal

A Comissão analisou a forma como cada país implementou as recomendações específicas. No caso de Portugal, diz que o país teve um "progresso limitado" a resolver as recomendações específicas feitas em 2019.





Bruxelas considera que Portugal não teve qualquer progresso a desenvolver um mapa para reduzir as restrições em profissões altamente regulamentadas. O progresso foi limitado na melhoria da eficiência da rede de segurança social.







The assessment focuses on four key areas:

✅ Environmental sustainability

✅ Productivity gains

✅ Fairness

✅ Macroeconomic stability



A Comissão considera que houve algum progresso a adoptar medidas no que toca à segmentação do mercado de trabalho, bem como no foco para uma política económica de investimento em projetos de baixas emissões e transição energética.

As principais críticas vão para a segmentação do mercado de trabalho, sustentabilidade das empresas públicas ou eficiência da segurança social.



O elogio vai apenas para a redução sustentada da dívida pública e a melhoria da situação do sistema financeiro.



A nova Comissão de Von der Leyen vai dar apoio a todos os Estados-membros para levar a cabo 240 projetos em 2020 no âmbito do Programa de Reformas Estruturais. Para Pprtugal, a Comissão Europeia dá como exemplo, a melhoria dos procedimentos de insolvência.