Comissão Europeia prefere acordo rápido com EUA mas aceitaria prorrogação

"Temos estado a trabalhar tendo em mente o prazo de 09 de julho, mas ao que parece os Estados Unidos adiaram agora, de certa forma, esse prazo para 01 de agosto. Isso dá-nos um pouco mais de tempo, mas da nossa parte, continuamos concentrados", disse o comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis.

Falando em conferência de imprensa após a reunião dos ministros das Finanças da União Europeia (UE), o Ecofin, o responsável apontou que "houve duas negociações na semana passada para o acordo de princípio e foram feitos progressos nesse sentido".

"Estamos a prosseguir as negociações políticas e técnicas sobre a matéria de fundo e, de certa forma, quanto mais depressa chegarmos a um acordo, melhor, porque isso eliminaria a incerteza em torno das questões pautais", acrescentou Valdis Dombrovskis.

As declarações do responsável europeu surgem a um dia do prazo definido informalmente pelos Estados Unidos como data-limite para concluir um acordo comercial com o bloco comunitário para evitar a aplicação de tarifas punitivas de 20% a 50% sobre produtos europeus.

Entretanto, o secretário do Comércio dos Estados Unidos já veio afirmar que as chamadas tarifas recíprocas norte-americanas às importações vindas de todo o mundo, que tinham sido suspensas até 09 de julho, entrarão em vigor em 01 de agosto.

"Acima de tudo, o que queremos alcançar é uma solução negociada com os Estados Unidos e evitar uma nova escalada da tensão comercial. [...] E, de facto, vemos que isso está a afetar a economia e também as decisões de investimento das empresas", adiantou Valdis Dombrovskis.

Fonte comunitária ligada às negociações indicou, entretanto, à Lusa não ter havido ainda "comunicação clara" por parte dos Estados Unidos sobre tal adiamento.

As tensões comerciais entre Bruxelas e Washington devem-se aos anúncios do Presidente Donald Trump de imposição de taxas de 25% para o aço, o alumínio e os automóveis europeus e de 20% a 50% em tarifas recíprocas ao bloco comunitário, estas últimas, entretanto, suspensas por 90 dias.

A Comissão Europeia, que detém a competência da política comercial da UE, tem optado pela prudência e essa cautela é apoiada por países como Portugal.

Bruxelas quer conseguir negociar com Washington, tendo já proposto tarifas zero para bens industriais nas trocas comerciais entre ambos os blocos.

Atualmente, 379 mil milhões de euros em exportações da UE para os Estados Unidos, o equivalente a 70% do total, estão sujeitos às novas tarifas (incluindo as suspensas temporariamente) desde que a nova administração dos Estados Unidos tomou posse, em janeiro passado.

Segundo a Comissão Europeia, está em causa uma taxa média de direitos aduaneiros dos Estados Unidos mais elevada do que na década de 1930.

A UE e os Estados Unidos têm o maior volume de comércio entre parceiros, de 1,5 biliões de euros.