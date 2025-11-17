Comissão Europeia prevê inflação em torno de 2% na zona euro até 2027

"A inflação na área do euro deverá continuar a descer, atingindo 2,1% em 2025 e estabilizando em torno de 2% ao longo do horizonte. Na UE, a inflação deverá permanecer ligeiramente mais elevada, recuando para 2,2% em 2027", afirma o executivo comunitário nas previsões económicas de outono, hoje publicadas.

Depois de a zona euro ter enfrentado uma forte escalada da inflação, sobretudo devido ao aumento abrupto dos preços da energia e dos alimentos, após a guerra da Ucrânia, o executivo comunitário prevê agora que a inflação na área da moeda única abrande de 2,4% em 2024 para 2,1% em 2025, e depois permaneça globalmente estável em 1,9% em 2026 e 2,0% em 2027.