Comissão Europeia quer abrir procedimento por défice excessivo à Finlândia

"Perante a avaliação contida no relatório, justifica-se a abertura de um Procedimento por Défice Excessivo (PDE) para a Finlândia", refere o executivo comunitário em comunicado, indicando ainda que irá propor ao Conselho da União Europeia (UE) "a abertura de um procedimento por défice excessivo para a Finlândia", bem como "uma recomendação para pôr termo à situação de défice excessivo".

A Finlândia junta-se, assim, aos outros nove Estados-membros sujeitos ao procedimento sobre défices excessivos, Áustria, Bélgica, França, Hungria, Itália, Malta, Polónia, Roménia e Eslováquia, que estão suspensos.