Comissão Europeia quer fixar talentos nas regiões mais desfavorecidas da Europa

. Uma questão que, se não for devidamente abordada, pode desencadear novas e crescentes disparidades territoriais à medida que as regiões envelhecem e ficam para trás, em número de habitantes e de pessoas formadas em várias áreas essenciais.Este mecanismo vai apoiar as regiões da União Europeia mais afetadas pelo declínio acelerado da população em idade ativa.A Comissária para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, refere que

Os Estados-Membros da UE enfrentam um declínio acentuado da sua população em idade ativa. Essa população diminuiu em 3,5 milhões de pessoas entre 2015 e 2020. Espera-se que a Europa perca mais 35 milhões de pessoas até 2050. 82 regiões em 16 Estados-Membros (que representam quase 30% da população da UE) são gravemente afetadas por este declínio da população em idade ativa, por uma baixa percentagem de licenciados universitários e do ensino superior, ou por uma mobilidade negativa da população com idades compreendidas entre os 15 e os 15 anos 39.

Portugal tem uma zona vermelha bastante marcada, o Alentejo. A região perdeu, ao longo dos tempos, muita população ativa o que tem um peso muito acentuado para as pessoas que já não podem estar no mercado de trabalho.Outro foco de preocupação, que aparece a amarelo, é o Norte do país. Há duas décadas era considerada como uma das regiões mais jovens da Europa, com grande potencial. Neste momento aparece a amarelo porque há uma forte “hemorragia” da população em idade ativa. Saídas que é preciso começar a evitar.

E como fixar população jovem e qualificada?

Elisa Ferreira diz que “não há uma solução única” e que se deve pensar em várias dimensões.As opções vão várias porquePode este programa ajudar a fixar, por exemplo, médicos no interior ou nas zonas mais desfavorecidas como pretende agora fazer o Governo português?A comissária da Coesão e Reformas responde: “Não se pode utilizar os fundos para pagar salários aos médicos, mas é possível utilizar os fundos para, nas vilas e nas pequenas e médias cidades, estruturas de acolhimento hospitalar muito qualificadas, para financiar a formação, para ajudar e financiar, através do PPR por exemplo, a reorganização das carreiras de determinados setores seja da saúde seja da educação ou de outros.”.

A Política de Coesão ajuda e continuará a ajudar as regiões a diversificar a sua economia, a melhorar a acessibilidade aos serviços, a aumentar a eficiência da administração pública e a garantir o envolvimento das autoridades regionais e locais por meio de estratégias específicas de base local.



Elisa Ferreira reforça também que

Descobrir dinâmicas escondidas

“Se nós centrarmos em Portugal conseguimos encontrar dinâmicas que até estavam escondidas. No Douro, por exemplo, só se conhecia o vinho, hoje o turismo é uma dimensão fundamental, tal como a gastronomia e a cultura. Se pensarmos no Alentejo vimos o potencial que surgiu com o investimento no Alqueva. Quando olhamos par ao Algarve podemos pensar no valor do interior do algarve, com a riqueza ambiental que existe”, reforça a Comissária EuropeiaElisa Ferreira refere também que

Os programas da Política de Coesão e os Investimentos Inter-regionais em inovação podem estimular as oportunidades de empregos altamente qualificados e, assim, contribuir para melhorar as possibilidades de retenção e atração de talentos nas regiões que já perderam ou estão a perder pessoas qualificadas.



Noutros casos, para fixar jovens, é preciso saber inovar nas industriais mais tradicionais fazendo a aliança que se impõe entre passado e futuro.“Falamos por exemplo da indústria têxtil, que neste momento está a ser chamada a desenvolver uma dinâmica de investigação e inovação em torno dos novos materiais que têm de ser recicláveis e aderir a esteda economia, e isso permite um avanço nas novas dimensões de competitividade”, reforça a comissária Elisa Ferreira.”.