Comissão Novo Banco. As repostas de Passos Coelho ao PS

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho assume que recebeu "com relativa surpresa" a informação sobre a venda falhada do Novo Banco em 2015. Isto porque tinha recolhido sinais de otimismo junto do ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa. Passos Coelho respondeu em 11 páginas às perguntas feitas pelo PS no âmbito da Comissão de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.