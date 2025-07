Comissão permite que Estados-membros aumentem valor de pagamentos a agricultores

De acordo com um comunicado hoje divulgado pelo executivo comunitário, caso os Estados-membros recorram a esta autorização, os agricultores poderão receber até 70% dos pagamentos diretos por antecipação a partir de 16 de outubro, em comparação com os 50% atualmente permitidos.

Do mesmo modo, os pagamentos adiantados para intervenções baseadas em área ou em animais no âmbito do desenvolvimento rural poderão ser aumentados até 85%, em vez dos habituais 75%.

O executivo comunitário reconhece que os agricultores da UE continuam a enfrentar problemas de liquidez, resultantes de uma combinação excecional de acontecimentos adversos - nomeadamente fenómenos meteorológicos extremos que afetaram os rendimentos nos últimos anos, bem como a incerteza causada por tensões comerciais.

Para dar resposta a estes desafios, e em linha com um dos objetivos fundamentais da PAC - o de garantir uma rede de segurança económica para os agricultores da UE -, o comunicado avança que uma larga maioria dos Estados-membros pediu esta autorização.