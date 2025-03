Comissão quer diversificar ofertas de poupança para pequenos investidores

O pilar dos cidadãos e poupança - referiu hoje a comissária europeia para os Serviços Financeiros e União da Poupança e dos Investimentos, Maria Luís Albuquerque -, é um dos cinco em que a estratégia assenta e com o objetivo de ajudar os cidadãos a diversificar os investimentos, nomeadamente no mercado de capitais, e obter maior rendimento.

Para além dos cidadãos, Bruxelas quer ainda ajudar as empresas a estimular "o crescimento económico da UE e a competitividade".

Cerca de 70% das poupanças dos cidadãos são detidas em depósitos bancários, sendo apenas 30% detidas sob a forma de instrumentos dos mercados de capitais, segundo dados do executivo comunitário.

Maria Luís Albuquerque referiu também, em conferência de imprensa, que os pequenos aforradores já desempenham um papel central no financiamento da economia da UE, através dos depósitos bancários, mas devem ter toda a informação para poderem investir mais das suas poupanças em instrumentos do mercado de capitais mais rentáveis.

Para estimular o investimento, que está a que seja dirigido para o setor da defesa, a Comissão irá avançar com iniciativas destinadas a melhorar a disponibilidade e o acesso ao capital para todas as empresas, incluindo as pequenas e médias empresas.

Albuquerque estimou também que a verba que o ex-primeiro-ministro italiano Mário Draghi estimava como necessária para investimento até 2030 (750-800 mil milhões de euros adicionais por ano) ficará aquém das necessidades, considerando as falhas a preencher na defesa.