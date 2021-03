Comissão Vitivinícola da Beira Interior faz "balanço positivo" de loja `online`

"Praticamente todos os dias, felizmente, temos tido encomendas para os mais variados sítios. Temos tido muitas encomendas para a área da Grande Lisboa, para o Grande Porto, para o Norte, para o Algarve, para os Açores. Foi uma boa aposta", disse hoje à agência Lusa o presidente da CVRBI, Rodolfo Queirós.

Segundo o responsável, a loja `online` da Rota dos Vinhos foi criada para "dar a conhecer os vinhos da Beira Interior a mais público" e ajudar os produtores no escoamento.

"O que temos sentido da parte de quem nos contacta praticamente todos os dias é que há cada vez mais uma apetência pelos vinhos da nossa região, só que, muitas vezes, pelas diversas razões, os vinhos não estão disponíveis e muitas vezes têm dificuldade em adquiri-los. Com a plataforma, as pessoas conseguem facilmente receber as suas encomendas no conforto das suas casas e adquirir produtos da Beira Interior", referiu.

Rodolfo Queirós faz "um balanço francamente positivo" do funcionamento da loja de vinhos `online` e refere que "muitas vezes é o primeiro contacto que as pessoas têm com os vinhos da Beira Interior".

No período da Páscoa, a loja da CVRBI vai realizar uma campanha promocional dos vinhos da região, como já fez por ocasião das comemorações dos dias da Mulher e do Pai.

A loja `online` da CVRBI foi criada no âmbito da estratégia da Rota dos Vinhos da Beira Interior que agrega, além dos produtores locais, vários parceiros, como o Turismo do Centro de Portugal, as Aldeias Históricas de Portugal, os municípios de Guarda, Oleiros, Vila Velha do Ródão, Figueira de Castelo Rodrigo, Fundão, Castelo Branco, Pinhel e Trancoso.

A plataforma digital disponibiliza ao público mais de 150 diferentes vinhos da Beira Interior, entre brancos, rosés, tintos, espumantes e colheitas tardias.

Os consumidores também podem adquirir outros produtos endógenos, como o azeite e o mel.

A CVRBI tem sede na cidade da Guarda, no Solar do Vinho, e abrange as zonas vitivinícolas de Castelo Rodrigo, Pinhel e Cova da Beira, nos distritos de Guarda e de Castelo Branco, que correspondem a uma área de 20 municípios.

Na área da CVRBI, com perto de 16 mil hectares de vinhas e uma grande variedade de castas (destacando-se as brancas Síria, Arinto e Fonte Cal, e as tintas Tinta Roriz, Rufete, Touriga Nacional, Trincadeira e Jaen), existem cerca de 60 produtores de vinho, sendo quatro adegas cooperativas e os restantes produtores particulares.