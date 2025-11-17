Economia
Comissário da Economia admite divergências entre previsões do governo e as da Comissão Europeia
O comissário económico europeu Valdis Dombrovskis afirmou esta segunda-feira haver um maior conservadorismo no que se refere ao crescimento das despesas correntes em Portugal.
Dombrovskis espera mesmo um orçamento equilibrado em Portugal este ano e um défice de 0,3 por cento do PIB no próximo ano. Valores que divergem um pouco das previsões do Governo português, que previam um excedente de 0,3 por cento este ano e de 0,1 no próximo.