Comissário europeu do Comércio conclui viagem aos EUA em busca de pacto tarifário

Maros Sefcovic reuniu-se durante a visita à capital dos Estados Unidos, que terminou na quinta-feira, com os secretários do Tesouro, Scott Bessent, e do Comércio, Howard Lutnick, e com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmou numa mensagem na rede social X.

"O nosso objetivo continua a ser o mesmo: um acordo comercial transatlântico positivo e ambicioso", acrescentou o negociador da UE.

A viagem de Sefcovic, da qual poucos pormenores foram divulgados, faz parte das conversações em curso entre Bruxelas e Washington para chegar a um acordo antes de 09 de julho, data em que Washington planeia aumentar os direitos aduaneiros sobre os produtos da UE, caso não seja alcançado um pacto tarifário.

Atualmente, os Estados Unidos aplicam tarifas de 10% a todos os produtos da UE e de mais 25% às importações de aço, alumínio e veículos, mas o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou aumentar estas sobretaxas para 50%.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou na quinta-feira que o bloco comunitário vai procurar um "acordo de princípio" com os Estados Unidos antes do prazo estabelecido por Washington para as negociações com os parceiros comerciais, 9 de julho.

Tendo em conta a possibilidade de as negociações com os Estados Unidos não resultarem num acordo, a Comissão lançou uma consulta sobre uma lista de reequilíbrio com produtos norte-americanos que podem ser tarifados, anunciou ainda Von der Leyen.