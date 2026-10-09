Comissário europeu exige resultados concretos nas negociações comerciais com a China

Numa publicação na rede social X, na quinta-feira à noite, Sefcovic reiterou que está a trabalhar "ativamente para reequilibrar as relações comerciais", no âmbito de um diálogo que decorre há vários meses entre Bruxelas e Pequim.

O responsável europeu considerou "crucial" que esta fase das negociações "produza resultados concretos", após um encontro com o ministro chinês do Comércio, Wang Wentao.

À semelhança de vários dirigentes europeus, Sefcovic classificou na quinta-feira como "insustentável" o défice comercial da UE com a China, que ronda os mil milhões de euros por dia desde 2025.

Bruxelas ameaça adotar medidas de proteção comercial caso Pequim não apresente ações concretas e significativas para corrigir o desequilíbrio.

A China advertiu que responderá a eventuais medidas contrárias aos seus interesses.

A visita de Sefcovic a Pequim procura evitar uma nova escalada das tensões comerciais entre as duas potências económicas.

A deslocação ocorre poucos dias antes de uma cimeira dos chefes de Estado e de Governo da UE, prevista para meados de outubro.