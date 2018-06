Comissário garante nos Açores que não haverá cortes no programa POSEI

Lusa28 Jun, 2018, 18:17 | Economia

"Não haverá cortes nos fundos do POSEI, para todos, incluindo os Açores", declarou hoje o comissário, falando em Ponta Delgada, no Palácio do Governo, após um encontro com o chefe do executivo açoriano, Vasco Cordeiro.

No que refere ao POSEI (Programa de Opções Específicas para o Afastamento e a Insularidade nas Regiões Ultraperiféricas), que engloba os Açores e a Madeira, a proposta atualmente em cima da mesa engloba um corte de 3,9% nos programas de apoio às regiões ultraperiféricas.

O presidente do Governo dos Açores, que antes de se ter reunido com o comissário europeu esteve com o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, definiu como "excelentes notícias" a indicação de que não haverá cortes no POSEI para a região.