Companhias aéreas do Japão vão aplicar sobretaxas de combustível recorde no verão

No caso das rotas que ligam o arquipélago à Europa, América do Norte, Médio Oriente e Oceânia, a sobretaxa passará a ser de 65.000 ienes (cerca de 350 euros) a partir de 01 de julho e até 31 de agosto.

No entanto, estas sobretaxas serão inferiores ao limite máximo, uma vez que as companhias aéreas contarão com os subsídios governamentais implementados no âmbito das medidas de resposta à situação no Médio Oriente.

As sobretaxas de combustível são calculadas com base na média dos preços de mercado do combustível de aviação e nas taxas de câmbio dos últimos dois meses.

Ambas as companhias aéreas já aumentaram, no início de maio, as sobretaxas de combustível, juntando-se assim a outras da Ásia, um continente muito dependente das importações de petróleo do Médio Oriente.

Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), o combustível representa até 30% dos custos operacionais das companhias aéreas, pelo que as flutuações significativas nos preços internacionais do petróleo afetam-nas substancialmente.