Compete 2020 com 4.159 ME aprovados até ao final de 2022

Até ao final do ano, "tivemos 4.159 milhões de euros de fundo aprovado", adiantou o presidente da Comissão Diretiva do Compete 2020, Nuno Mangas, que falava na subcomissão parlamentar de acompanhamento dos fundos europeus e do Plano de Recuperação e Resiliência.

Segundo os dados hoje avançados, até 31 de dezembro de 2022, somaram-se 47.155 candidaturas e 38.888 projetos aprovados, "que vão alavancar um investimento elegível de 11.229 milhões de euros".

O programa conta ainda com um incentivo aprovado de 6.129 milhões de euros e 4.391 milhões de euros pagos.

Nuno Mangas avançou ainda que, no final do ano, a taxa de compromisso do Compete 2020 estava nos 140%, enquanto a execução ronda os 100%.

Na sua intervenção inicial, o presidente da Comissão Diretiva deste programa adiantou também que o Compete 2030 terá uma dotação de 3.905 milhões de euros, financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e pelo Fundo Social Europeu (FSE).

Os responsáveis pelos programas operacionais que integram o Portugal 2020 (PT 2020) têm sido chamados ao parlamento para fazer um balanço da execução dos mesmos.

Com uma dotação global de cerca de 26.000 milhões de euros, o programa PT 2020, onde se integra o Compete 2020, consiste num acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia, "no qual se estabelecem os princípios e as prioridades de programação para a política de desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal, entre 2014 e 2020".

Os primeiros concursos do programa PT 2020 foram abertos em 2015.