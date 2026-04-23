Economia
Compra da TAP. Lufthansa promete apresentar proposta "sólida, atrativa e competitiva"
O Governo convidou esta quinta-feira o grupo alemão e a Air France.-KLM a apresentarem propostas vinculativas para a compra da TAP. Na reação, a Lufthansa diz acolher "com satisfação" o convite para participar na próxima fase do processo.
"A Lufthansa acolhe com satisfação a declaração dos dois Ministros de que será convidada a participar na próxima fase do processo", adianta o grupo alemão.
Acrescenta que aguarda "com expectativa" o aprofundamento do envolvemento no processo de privatização "com vista à apresentação de uma proposta vinculativa em julho".
"Estasmos confiantes na nossa capacidade de apresentar uma oferta sólida, atrativa e competitiva para Portugal", apontam ainda.
"A posição geográfica da TAP, a força da sua marca e a sua presença em mercados-chave de crescimento conferem a Lisboa um papel relevante nas considerações estratégicas" do grupo alemão, lê-se ainda.
A Lufthansa assinala, por fim, a "experiência comprovada no desenvolvimento e integração de companhias aéreas" e "identifica oportunidades para reforçar a conectividade, expandir rotas estratégicas e apoiar o crescimento sustentável de longo prazo da TAP, criando valor para a empresa, para Portugal e para todos os stakeholders".