Compra da TAP. Lufthansa promete apresentar proposta "sólida, atrativa e competitiva"

"A Lufthansa acolhe com satisfação a declaração dos dois Ministros de que será convidada a participar na próxima fase do processo", adianta o grupo alemão.





Acrescenta que aguarda "com expectativa" o aprofundamento do envolvemento no processo de privatização "com vista à apresentação de uma proposta vinculativa em julho".





"Estasmos confiantes na nossa capacidade de apresentar uma oferta sólida, atrativa e competitiva para Portugal", apontam ainda.





A Lufthansa assinala, por fim, a "experiência comprovada no desenvolvimento e integração de companhias aéreas" e "identifica oportunidades para reforçar a conectividade, expandir rotas estratégicas e apoiar o crescimento sustentável de longo prazo da TAP, criando valor para a empresa, para Portugal e para todos os stakeholders".

O grupo Lufthansa reitera "o seu forte interesse na TAP Air Portugal, que considera uma companhia com elevado valor estratégico no panorama da aviação europeia".do grupo alemão, lê-se ainda.