"Comprimido de veneno". Twitter protege-se de Elon Musk com novo plano sobre direitos dos acionistas

O Twitter decidiu pôr em prática, permitindo aos mesmos a compra de ações com descontos substanciais, diluindo assim as participações de novos investidores.Nenhum dos acionistas pode, segundo este plano - que expira a 14 de abril de 2023 -, possuir mais de 15 por cento de ações da empresa.Aprovada por unanimidade na sexta-feira,, dono da fabricante de veículos elétricos Tesla e da empresa de sistemas aeroespaciais SpaceX, de comprar o Twitter.Musk tinha declarado essa intenção este mês, pouco depois de ter sido anunciado pela rede social como o seu mais recente e maior acionista., o que representa uma participação de 9,2 por cento na empresa.No dia seguinte, a rede social ofereceu ao novo acionista um lugar no Conselho de Administração. Ao início Musk agradeceu e aceitou o convite, mas pouco depois deu um passo atrás e recusou-o.

A estratégia do “comprimido de veneno” agora adotada pelo Twitter foi já apresentada pelo Conselho de Administração da empresa à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.“O ‘comprimido de veneno’ é um dos últimos recursos usados pelas empresas para se defenderem de uma aquisição hostil”, explicou o economista Josh White à BBC. “”. Neste caso, revela que, considerou.

Twitter garante não estar “a ser feito refém”

as a public company, twitter has always been "for sale." that's the real issue. — jack⚡️ (@jack) April 15, 2022

Em comunicado, a rede social adiantou que “o Plano de Direitos [de acionistas], caso acredite que tal responde aos interesses do Twitter e dos seus acionistas”.Numa reunião geral na quinta-feira, o diretor-executivo da empresa terá assegurado aos seus funcionários que. Parag Agrawal encorajou os trabalhadores a permanecerem focados e disse estar nas mãos de todos “controlar o que acontece”, segundo fontes da agência Reuters.As palavras alegadamente dirigidas aos funcionários da rede social surgem depois de estes terem expressado preocupação sobre as polémicas em torno da aquisição da empresa, tanto por Elon Musk como por outros interessados.Na sexta-feira, a empresa norte-americana de compras de capitaisJá o grupo de consultoria de investimentos Vanguard, dos EUA, decidiu adquirir mais ações no Twitter pouco depois de Musk se ter tornado o maior investidor da empresa. O Vanguard conseguiu mesmo ultrapassar o multimilionário, possuindo agora uma participação de 10,3 por cento na rede social.Jack Dorsey, fundador e antigo diretor-executivo do Twitter, veio na sexta-feira a público dizer que estas aquisições “surpresa” são sempre um risco para a empresa., escreveu numEntretanto, Elon Musk já está a enfrentar processos em tribunal pela sua aquisição de ações do Twitter. Naquela que pode vir a tornar-se uma ação coletiva,por não ter divulgado a sua compra de ações antes do prazo legalmente exigido para o fazer.

Musk critica Zuckerberg por possuir demasiadas redes sociais

Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo – com uma fortuna avaliada em 289 mil milhões de dólares –, esteve por várias vezes em apuros devido a publicações polémicas no Twitter.Uma das mais recentes aconteceu quando chamou a Vernon Unsworth, um mergulhador que integrou a equipa de resgate que salvou um grupo de adolescentes preso numa gruta prestes a inundar na Tailândia, de. Mais tarde, o multimilionário apagou ose pediu desculpa a Unsworth.Na última sexta-feira, o dono da Tesla criticou o fundador do Facebook (agora Meta), Mark Zuckerberg, por possuir demasiadas plataformas sociais – nomeadamente“Isso não vai acontecer com o Twitter”, garantiu Elon Musk.



c/ agências