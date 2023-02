"Compromisso verde". Setor do calçado focado na sustentabilidade

Uma centena de empresas do calçado português assumiu um compromisso para reduzir a pegada ambiental. O objetivo é ajudar a cumprir as metas das Nações Unidas e da União Europeia de neutralidade carbónica em 2050. O documento vai ser assinado no Porto, na próxima sexta-feira.