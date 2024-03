Comunicações em Moçambique movimentaram mais de 291,5 ME em 2023

No relatório de execução orçamental de 2023, do Ministério da Economia e Finanças, é referido que este desempenho contrasta com os 17.202 milhões de meticais (247,7 milhões de euros) em 2022, e reflete "a expansão e modernização da telefonia móvel até aos distritos", bem como o "uso de correios e das carteiras móveis".

"O volume de prestação de serviços em comunicações e informação teve um desempenho positivo", lê-se no relatório, a que a Lusa teve hoje acesso.

Refere igualmente que a produção, a preços correntes, no setor das telecomunicações fixas em Moçambique cresceu 21,9% em 2023, para 5.808 milhões de meticais (83,6 milhões de euros), enquanto nas telecomunicações móveis aumentou 16,2%, para 14.220 milhões de meticais (204,8 milhões de euros).

Nos correios, o crescimento foi de 5,6%, face a 2022, para 212,3 milhões de meticais (três milhões de euros).

Na área das telecomunicações móveis operam em Moçambique a Vodacom, a Movitel e a estatal Tmcel, que tem em curso um plano de expansão e modernização da sua rede.

Em setembro, o Presidente da Comissão de Gestão da Tmcel, Mahomed Adamo Mussá, afirmou, em Maputo, que aquela operadora está num "novo renascer", no âmbito da revitalização das operações até maio de 2024, orçada em 132 milhões de dólares (123 milhões de euros).

"Os primeiros dois meses foram para elaborar um plano a 18 meses para reverter a situação da empresa (...) É isso que vamos fazer: um novo renascer", afirmou Mahomed Adamo Mussá.

Os acionistas da operadora de telecomunicações móveis e fixas aprovaram, em maio, uma Comissão de Gestão, planos de revitalização da empresa e de redução de custos, a par de um estudo de rentabilização de centros de custos.

A administração mostrou crescimentos em vários indicadores com a inclusão de novos produtos e explicou que o projeto de expansão e modernização da rede de telecomunicações da Tmcel, orçado em 132 milhões de dólares (123 milhões de euros), é financiada pelo Eximbank da China, tendo conclusão prevista para maio deste ano.

Ainda no âmbito da modernização e expansão da rede, iniciada em janeiro de 2022, após "quase dez anos sem investimento", a Tmcel, que opera uma rede de suporte de 7.600 quilómetros de fibra ótica e de 8.500 quilómetros de redes de acesso, já aumentou a cobertura de banda larga de 10 para 400 gigabits por segundo (Gbps).