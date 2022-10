Concertação social. CIP e CTP confiantes num acordo, CCP mostra ceticismo

António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), disse que tudo o que tinham proposto está refletido no documento apresentado pelo Governo e mostrou-se, por isso, predisposto a aceitar o acordo na sexta-feira.

"Estamos num bom princípio para atingir o acordo", disse António Saraiva.

Segundo o presidente da CIP, no documento, "as empresas obtêm aquilo que legitimamente têm vindo a solicitar orçamento após orçamento: uma redução das tributações autónomas, financiamento ao seu investimento e à sua capitalização, mas sobretudo um alívio da carga fiscal".António Saraiva ressalva que faltam ainda algumas questões onde não foi possível chegar a acordo, mas sublinha que estão "perto de aceitar este texto".Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal, também se mostrou bastante satisfeito com o documento apresentado pelo governo, apontando "alterações significativas que estão de acordo com o que a CTP queria"."Desde o documento inicial para agora, deram-se passos muito importantes", afirmou, acrescentando que existem hoje "melhores condições" para a chegada a acordo do que na semana passada.

Francisco Calheira critica, no entanto, que a proposta do governo tenha sido apresentada apenas na semana passada. "Não é possível um acordo desta importância, para uma legislatura, ser apresentado pela primeira vez na passada quarta-feira e querer-se ter uma assinatura até sábado. Esta forma não é aceitável", argumentou.







Já João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), mostrou-se mais reticente e cético quanto a um possível acordo."Este documento tem alguns aspetos positivos, tem outros que têm que ser ainda detalhados e tem outros que são omissos, nomeadamente no que diz respeito aos transportes", apontou."Estamos apreensivos", declarou, afirmando que estão a ser pressionados a aceitar o acordo.