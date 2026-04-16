Concertação Social. Reunião termina com consenso em alguns pontos mas "longe de um acordo"

As alterações à lei laboral regressaram esta quinta-feira à mesa da Concertação Social, com o Governo a entregar aos parceiros sociais uma nova versão de anteprojeto do pacote laboral.



No final do encontro, o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, adiantou que a nova versão reúne pontos de consenso alcançados durante a negociação dos últimos nove meses, em mais de 50 reuniões.





“Foi-nos entregue mais uma versão do anteprojeto, uma versão que nalguns pontos tem consenso que resultou das várias reuniões bilaterais”, avançou. “Agora vamos apreciar esta proposta que nos foi entregue hoje”.



Mário Mourão garantiu, porém, que ainda se está longe um acordo, já que não existe consenso em temas como a jornada contínua, a duração dos contratos ou o banco de horas. , avançou. “Agora vamos apreciar esta proposta que nos foi entregue hoje”.Mário Mourão garantiu, porém, que ainda se está longe um acordo, já que não existe consenso em temas como a jornada contínua, a duração dos contratos ou o banco de horas.





“Estamos longe de um acordo”, vincou. “Há matérias que não estão, do nosso ponto de vista, devidamente consensualizadas, e portanto o secretariado rejeitou por unanimidade”, nomeadamente “a jornada contínua, a duração dos contratos a termo, o outsourcing ou o banco de horas”.





“Continuamos abertos a fazer pontes, a ver se é ou não possível assumirmos compromissos. Depende agora dos outros parceiros, vamos aguardar”, afirmou.

Governo assegura que processo terminará "nos próximos dias"

Também no final da reunião, a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, assegurou que “o Governo não vai eternizar” e que “o processo terminará, de uma forma ou de outra, nos próximos dias”.





Antes, a ministra disse aos parceiros sociais que "hoje separam-nos apenas dois ou três temas", mostrando-se convicta de que será possível "chegar a um acordo".



"Tendo chegado até aqui seria muito estranho que não o conseguíssemos fazer e sobretudo muito incompreensível para os portugueses, sejam eles trabalhadores ou empresários", lê-se no documento divulgado pelo Governo enquanto decorria a reunião de Concertação Social.

CGTP denuncia “processo conduzido à socapa”

O secretário-geral da CGTP afirmou por sua vez que "não se admite a tentativa de afastamento da CGTP da discussão do Pacote Laboral", referindo que, esta quinta-feira, o Governo deixou "a CGTP numa outra sala" enquanto, "numa sala à parte", reunia "com aqueles parceiros que elegeu para discutir o pacote laboral".



Uma tentativa de afastamento da central sindical que "hoje assumiu um grau inadmissível", indignou-se.



"Demonstra bem a farsa com que tem sido construído este processo", acusou Tiago Oliveira. "Um processo conduzido à socapa, de forma encapotada", acrescentou.



Tiago Oliveira referiu que a CGTP recebeu esta quinta-feira a última versão do documento sobre o pacote laboral, algo que não recebia "desde 24 de julho do ano passado", revelando que a intersindical vai agora analisá-lo, referindo que permanecem "os eixos centrais, as traves mestras" que o Governo tem pretendido implementar "desde o início".



"Está tudo lá", afirmou, exemplificando com o outsourcing, o banco de horas individual, "o ataque à contratação coletiva e o ataque ao direito à greve".



"Continuamos a contar com os trabalhadores para aquilo que é a luta vindoura", sublinhou. "A luta vai continuar". O secretário-geral da CGTP afirmou por sua vez que "não se admite a tentativa de afastamento da CGTP da discussão do Pacote Laboral", referindo que, esta quinta-feira,Uma tentativa de afastamento da central sindical que "hoje assumiu um grau inadmissível", indignou-se.Tiago Oliveira referiu que a CGTP recebeu esta quinta-feira a última versão do documento sobre o pacote laboral, algo que não recebia "desde 24 de julho do ano passado", revelando que a intersindical vai agora analisá-lo, referindo que permanecem "os eixos centrais, as traves mestras" que o Governo tem pretendido implementar "desde o início"."Está tudo lá", afirmou, exemplificando com o, o banco de horas individual, "o ataque à contratação coletiva e o ataque ao direito à greve"."Continuamos a contar com os trabalhadores para aquilo que é a luta vindoura", sublinhou. "A luta vai continuar".