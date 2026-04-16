Governo convoca UGT e patrões para nova reunião sobre revisão da lei laboral

O Governo convocou a UGT e os "patrões" para mais uma reunião sobre a revisão da lei laboral já esta sexta-feira. O anúncio chega no mesmo dia em que se realizou uma reunião da Concertação Social na qual o Executivo entregou uma nova proposta de anteprojeto.





No final do encontro desta tarde, o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, adiantou que a nova versão reúne pontos de consenso alcançados durante a negociação dos últimos nove meses, em mais de 50 reuniões.



“Foi-nos entregue mais uma versão do anteprojeto, uma versão que nalguns pontos tem consenso que resultou das várias reuniões bilaterais”, avançou. “Agora vamos apreciar esta proposta que nos foi entregue hoje”.





No final da reunião desta quinta-feira, a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, assegurou que “o Governo não vai eternizar” e que “o processo terminará, de uma forma ou de outra, nos próximos dias”.



Antes, a ministra disse aos parceiros sociais que "hoje separam-nos apenas dois ou três temas", mostrando-se convicta de que será possível "chegar a um acordo".



"Tendo chegado até aqui seria muito estranho que não o conseguíssemos fazer e sobretudo muito incompreensível para os portugueses, sejam eles trabalhadores ou empresários", lê-se no documento divulgado pelo Governo enquanto decorria a reunião de Concertação Social.

