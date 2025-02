Concessão dos transportes públicos na região de Coimbra já tem visto do TdC

Os contratos de concessão de transporte rodoviário foram adjudicados, após concurso público internacional, à empresa israelita Busway, por cerca de 40 milhões de euros (mais IVA), envolvendo três lotes de transportes rodoviários para cinco anos (com possibilidade de mais dois), num território com cerca de 430 mil habitantes.

O secretário executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC), Jorge Brito, disse hoje à agência Lusa que o processo já recebeu visto do Tribunal de Contas, iniciando-se, no sábado, 01 de março, o período de transição dos seis operadores presentes no território para o novo operador, a Busway.

A CIMRC espera que seja possível concluir o período de transição até ao verão e acredita que até essa data será possível estar tudo em funcionamento pleno.

No período de transição, terá de ser assegurada a operacionalização das novas linhas e redes, e integração dos motoristas dos vários operadores da região na nova concessão.

Em abril, a CIMRC conta apresentar todo o novo sistema, a sua imagem, assim como autocarros desta nova operação, disse Jorge Brito.

Os três lotes atribuídos pela Região de Coimbra à Busway estão distribuídos da seguinte forma: o primeiro abrange Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, Penela e Soure e ligações à comunidade intermunicipal (CIM) da Região de Leiria.

O segundo envolve Cantanhede (incluindo o serviço à feira Expofacic), Mealhada, Mira, Mortágua e ligações à CIM Viseu Dão Lafões, e o terceiro abrange Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Tábua (com ligação a Santa Comba Dão, Viseu), Vila Nova de Poiares e ligações à CIM das Beiras e Serra da Estrela.

Segundo as peças do processo que foram a concurso consultadas pela agência Lusa, em todos os lotes é assegurado o serviço a Coimbra (principal destino das viagens intermunicipais).

Este concurso público surgiu em 2023 depois de um primeiro ter ficado deserto, tendo sido feita uma revisão dos pressupostos do procedimento e uma redução da rede em cerca de um milhão de quilómetros percorridos.

De acordo com os documentos, deverá ser assegurada uma oferta anual de 6,5 milhões de quilómetros percorridos, mais de metade para dar resposta à rede intermunicipal, 0,98 milhões de quilómetros dedicados à rede inter-regional e o restante para serviços municipais de transporte rodoviário.

A operação futura desta rede de transportes rodoviários estará integrada no bilhete intermodal que irá servir toda a região (um bilhete único que permite usar esta rede, mas também o Metro Mondego e os transportes urbanos de Coimbra).

Integram a CIM Região de Coimbra os municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares, do distrito de Coimbra, e Mealhada e Mortágua, dos distritos de Aveiro e de Viseu, respetivamente.

A Busway é uma subsidiária do grupo israelita Afifi, que ganhou em 2023, através da empresa Nativ Express, o concurso de transportes rodoviários para a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, tendo começado a operar no verão daquele ano.