Concessionária angolana anuncia perfuração de novo poço no Bloco 15

Em comunicado, a ANPG refere que o poço, localizado na área de desenvolvimento Kizomba B e numa profundidade de água de 1.200 metros, foi perfurado entre os meses de fevereiro e abril passados.

Segundo a concessionária angolana, o referido poço é o primeiro perfurado no âmbito dos acordos preliminares do Projeto Produção Incremental (PPI), "que está em aprovação pelo executivo angolano", visando atribuir incentivos aos investidores para produzirem volumes adicionais nas concessões atualmente em produção.

Considerada numa das mais importantes concessões do país, o Bloco 15, em 20 anos de atividade, conta já com 18 descobertas comerciais e está localizado a cerca de 145 quilómetros a oeste da costa da província angolana do Zaire.

A ANPG e a ExxonMobil, operadora do Bloco 15, assinaram, na semana passada, uma carta-acordo para a recuperação de custos de pesquisa adicional.

De acordo com a concessionária, em nota também divulgada nesta segunda-feira, o acordo visa incentivar o investidor a perfurar mais poços de exploração, "estando salvaguardada a recuperação dos custos, no âmbito do PPI".