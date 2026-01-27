Concorrência dá `luz verde` à aquisição do Hospital Particular do Algarve pela CUF com condições

Em comunicado, a AdC explica que "os compromissos apresentados pela notificante [CUF] eliminam ou mitigam os riscos concorrenciais identificados", nomeadamente o reforço significativo do poder negocial da CUF face a seguradoras e subsistemas de saúde, suscetíveis de conduzir a uma deterioração das condições comerciais e a impactos negativos para os beneficiários finais, bem como preocupações associadas à eliminação de pressão concorrencial potencial no Algarve.

Entre os compromissos assumidos estão o desinvestimento destinado à introdução no mercado de um novo hospital independente na região do Algarve, o desinvestimento de um conjunto de ativos da rede CUF aptos à prestação de cuidados de saúde privados e a manutenção das atuais condições comerciais com seguradoras e subsistemas de saúde, com limites máximos de atualização anual, refere a Concorrência em comunicado.